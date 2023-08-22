Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.