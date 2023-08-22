Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 59 S 0025 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'nde B.O'nun kullandığı 59 AHG 348 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücü B.O ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan T.S.A yaralandı.
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.S.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.