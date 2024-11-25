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Tekirdağ'da Otomobil ile Midibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tekirdağ'da Otomobil ile Midibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin midibüsle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Oktay Türkoğlu idaresindeki 39 AG 823 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.Ç. yönetimindeki 59 S 9294 plakalı işçi taşıyan midibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Türkoğlu ile midibüsteki 5 işçi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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