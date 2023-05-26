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Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybetti

Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

N.A. idaresindeki 34 GN 1731 plakalı otomobil, TEM otoyolu gişeler mevkisinde, T.E'nin kullandığı 34 GEV 397 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ortadan ikiye bölünen otomobilde bulunan Kardelen Coşkuntuna (22) ile nişanlısı Burhan Çetin (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 2 sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan düğün alışverişinden dönen çiftin, yarın Kırklareli'nde nikah töreni için gün aldıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

TEM Otoyolu Tekirdağ Saray Güncel Haberler

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