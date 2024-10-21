Tekirdağ'da Otomobil ile İş Makinesi Çarpıştı: 5 Ölü, 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cenk V. idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Cenk V, Kadir G, Emre A, Serhat T, Deniz Y'nin öldüğünü belirledi. Yaralı olarak iş makinesinden çıkarılan Ö.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.