Tekirdağ'da Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleşen otomobil hırsızlığı olayının şüphelileri polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üst aramasında ruhsatsız bir tabanca bulundu ve çalınan otomobil sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otombil hırsızlığına ilişkin şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, 3 kişi yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, Çerkezköy ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığını, birçok suçtan kaydı bulunan C.B. İsimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli C.B. yanında bulunan A.A ile Çerkezköy ilçesinde yürürken, trafik görevlilerince fark edilmiş ve kovalamaca sonucu şahıslar yakalandı.

Şahısların üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca olduğu tespit edilerek el konulurken çalınan otomobil de Çerkezköy'de saklandığı yerde bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.B., A.A., ve O.C. hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ