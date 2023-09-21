Tekirdağ'da otomobil çarptı, ilkokul öğrencisi ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi Melih T. (7), ağır yaralandı. Kaza sonucunda otomobil yön levhasına çarparak devrildi. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı ilkokul öğrencisi ağır yaralandı.
U.U'nun kullandığı 34 BMZ 919 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ye (7) çarptı.
Ağır yaralanan M.T, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü U.U. ise polislerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel