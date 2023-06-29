Tekirdağ'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Hatip Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki sürücü ve yolcular ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın bayram ziyareti için yapıldığı öğrenildi.