Tekirdağ'da Otobüs ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yeniçiftlik Mahallesinde C.G'nin kullandığı 17 HB 600 plakalı yolcu otobüsü Kaptan Life Kavşağı'nda, T.Ç. idaresindeki 59 ZD 966 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü T.Ç. hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan yaralılar M.T. ve E.Ç. sağlık ekipleri tarafından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel