Tekirdağ'da Otluk Alanda Yangın: 5 Ev ve 1 Anaokulu Zarar Gördü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınında alevler evlere sıçradı. Ekipler yangına müdahale ederken, 5 ev ile 1 anaokulunun zarar gördüğü belirtildi.

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'ndeki otluk alanda saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevler yerleşim alanlarında ilerleyip evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ediyor. İlk bilgilere göre, alevlerin sıçradığı 5 ev ile 1 anaokulunda zarar meydana geldiği belirtildi.