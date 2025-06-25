Tekirdağ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Çorlu ilçesinde, önerler Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bir bağ evinin kullanılamaz hale gelmesine ve çok sayıda ağacın zarar görmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri ve iş makinelerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Önerler Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yangında bölgede bulunan bir bağ evi kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel