Tekirdağ'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çorlu ilçesindeki Yenice Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgar nedeniyle anıza sıçradı. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile yangını söndürdü, ancak yaklaşık 60 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın söndürüldü.

Yenice Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın anıza sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ve duman nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 60 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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