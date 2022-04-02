Tekirdağ'da otizmli çocuklar ve aileleri farkındalık için "sevgi yürüyüşü" yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da otizmli çocuklar, aileleri ve engelli derneklerince, farkındalık oluşturmak için sevgi yürüyüşü düzenlendi.

"Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Valilik önünde bir araya gelen otizmli çocuklar ve engelli dernekleri adına Mavi Martı Otizm Spor Eğitim ve Sosyalleşme Kulübü üyeleri, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Kulüp Başkan Yardımcısı Emre Mercan, törende yaptığı konuşmada, dünyada her 40 çocuktan birinde otizm belirtileri bulunduğunu söyledi. Mercan, otizmin doğuştan gelen bir rahatsızlık olduğunu ifade ederek "Otizm için standart tedavi yoktur. Otizmli kişilerin uygun eğitimlerle tüm becerilerini kullanabilme durumları vardır. Erken yaşta başlayan eğitim ile otizmin negatif etkileri azaltılabilmektedir. Özellikle spor otizmli bireylere çok önemli katkılar sağlıyor." dedi.

Otizmli Melih Mercan da aldığı eğitimlerle dışarıda rahatça gezebildiğini, sosyal aktivitelere katılabildiğini, otizmlilerin tek farkının normal insanlar gibi sosyal iletişim kuramamaları olduğunu dile getirdi.

Daha sonra otizmli çocuklar, aileleri ve kentteki engelli dernekleri üyeleri ellerinde mavi balonlarla sahil dolgu alanına yürüdü.