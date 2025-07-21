Tekirdağ'da Ot Yangını 4,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4,5 saatte kontrol altına alındı. Belediye Başkanı yangının ağaçlara sıçramadan önlendiğini açıkladı.

4,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde saat 18.00 sıralarında çıkan ot yangını, saat 22.20 itibariyle kontrol altına alındı. Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, yangının ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Şenol AKSOY/ SARAY (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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