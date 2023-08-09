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Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hıdırağa Mahallesi Ağıltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Çorlu Güncel Haberler

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