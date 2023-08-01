Tekirdağ'da Ormanda Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan ormanda izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda 3 kişi kazı yaparken yakalandı. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Atatürk Mahallesi Karabayır mevkiinde bulunan ormanlık alan içerisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Bölgede yapılan araştırma sonucunda 3 kişi kazı yaptığı esnada malzemeleri ile yakalandı. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ