Tekirdağ'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Deveciköy- Kuştepe mevkisi arasında öğle saatlerinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için iş makineleri, itfaiye, arazöz, su tankeri ve helikopterlerle müdahale sürdürülüyor. Bölgeye yakın baraj ve nehirlerden su alan helikopterler, aralıksız olarak yangının etkisi altındaki yerlere su bırakıyor. İş makineleri ise alevlerin bulunduğu yerlere kum taşıyor.

Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Yıldırım, öğle saatlerinde başlayan yangının, havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede büyüdüğünü belirtti. Yıldırım, "Şu anda Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Edirne gibi illerimizden ekipler yardıma geldi. Aynı zamanda madencilerimizin iş makinelerini aldık, onlarla da yangına müdahale ediliyor. 2 yangın söndürme uçağı, 2 tanesi jandarma genel komutanlığına bağlı olmak üzere toplam 4 helikopterimiz de yangına müdahale ediyor. Jandarmamız, çevik kuvvetimiz, jandarma komandomuz, hepsi buradalar. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Teteköy yerleşim alanına yangının sıçramaması için mücadele ediyoruz. Ama gördüğünüz gibi hava rüzgarlı, inşallah kısa sürede tamamıyla söndürülmüş olur. Şükürler olsun, yerleşim alanına şimdilik yangının gitmesini önledik" dedi.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR- Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ),