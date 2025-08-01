Tekirdağ'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ve çok sayıda personel müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 2 söndürme uçağı da havadan destek veriyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Uçmakdere Mahallesi'ne gelerek bölgedeki çalışmaları inceledi.

Şarköy Belediye Başkanı Var, gazetecilere, yangınla mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin yoğun şekilde yangına müdahale ettiğini aktaran Var, şunları kaydetti:

"Sabah makilik alanda başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve köylümüz ile beraber söndürüldü. Tabi soğutma çalışmaları da devam etti. Soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra, ekiplerin ayrılmasından sonra rüzgarın da etkisiyle yangın tekrar alevlendi. Ondan sonra hava taşıtları sevk edildi. Bu saate kadar bayağı alan söndürüldü ama devam eden birkaç bölge daha var. İnşallah onları da kontrol altına alıp soğutma çalışması ile kurtaracağız. Herkese geçmiş olsun."