Tekirdağ'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Tekirdağ'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kızılcaterzi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, hava ve kara ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, 3 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 15 itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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