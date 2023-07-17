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Tekirdağ'da Orman Yangınına Havadan Destek

Güncel Haberler

Tekirdağ'da çıkan orman yangınına yangın söndürme helikopterinin havadan desteği ile müdahale sürüyor. Malkara ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor. Helikopterler, sorti üstüne sorti yaparak aralıksız olarak müdahaleyi sürdürüyor.

Tekirdağ'da çıkan orman yangınına yangın söndürme helikopterinin havadan desteği ile müdahale sürüyor.

Malkara ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor. Helikopterler, sorti üstüne sorti yaparak aralıksız olarak müdahaleyi sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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