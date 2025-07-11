Tekirdağ'da Orman Yangını: Sofuköy Mahallesi Boşaltılıyor

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI MAHALLE BOŞALTILIYOR

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye takviye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin Sofuköy Mahallesine yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların evlerini tahliye etmelerini istedi. Bunun üzerine mahalle sakinleri hayvanlarını ahırlardan çıkarıp güvenli alana götürmeye başladı. Bölgeye takviye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına, 5 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ile müdahale sürüyor.