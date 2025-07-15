Tekirdağ'da Orman Yangını Sebebiyle Mahalleler Boşaltılıyor

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Kızılcaterzi Mahallesi de tehdit altına alınarak boşaltıldı. Yangına müdahaleler sürerken, yetkililer halkı ve hayvanları güvenli bölgelere tahliye ediyor.

1) TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGININA MÜDAHELE SÜRÜYOR; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılmaya devam ediyor. Şenköy ile Kocaali mahallelerinin ardından alevlerin yaklaşıp tehdit altına aldığı Kızılcaterzi Mahallesi de boşaltıldı. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yangının büyüyerek başka mahallelere sıçradığını söyledi. Var, "Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallerinde vatandaşlarımızı tahliye ettik. Hayvanları ekiplerin yardımıyla çıkarttık. Hayvanları güvenli bölgelere almaya devam ediyor ekipler. Kocaali ve Şenköy mahallerinde risk kalmadı. Kızılcaterzi'de risk devam ediyor. Yangın mahalleye inmesin diye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ormanlık alanda yangın hala devam ediyor. Çevre iller, tüm kurumlar emek veriyor" dedi.

Bölgedeki rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına alma çalışmaları büyük bir gayretle sürdürüyor. Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki çalışmalarda bir iş makinesi yoldan çıkarak kaydı. Mahallelerde tarım aletlerinin de yandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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