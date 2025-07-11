Tekirdağ'da Orman Yangını Nedeniyle Mahalle Boşaltılıyor

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını sonucunda Alevlerin Sofuköy Mahallesine yaklaşması üzerine jandarma ekipleri evlerin tahliye edilmesini istedi. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI MAHALLE BOŞALTILIYOR

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye takviye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin Sofuköy Mahallesine yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların evlerini tahliye etmelerini istedi. Bunun üzerine mahalle sakinleri hayvanlarını ahırlardan çıkarıp güvenli alana götürmeye başladı. Bölgeye takviye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına, 5 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ile müdahale sürüyor.

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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