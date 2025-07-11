Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

JANDARMADAN 'EVLERİNİZE GEÇEBELİRSİNİZ' ANONSU

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi'nde çıkan ve alevlerin mahalleye tehdit ettiği mahallenin tahliye edildiği, hayvanlarında da kamyonlarla taşındığı orman yangını kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri mahalle sakinlerini yangının kontrol altına alındığı yönünde anonsla bilgilendirdi. Anonsta, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlar evlerine geçebilir. Endişe, korku, panik yapacak bir durum kalmamıştır" denildi.

VALİ SOYTÜRK: BÜYÜK BİR AFETTEN KURTULMUŞUZ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip etti. Vali Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rüzgar zaman zaman kuvvetini arttırıyor. Araçları tedbir amaçlı sabaha kadar soğutma için orada tutacağız. Özellikle köye sirayet etmemesi için sabaha kadar tedbir alacağız. Umuyoruz ki ters bir şey olmazsa inşallah kısmen kontrol altında. Sahilden gördük, üzerinden dronla da baktık. Büyük geçmiş olsun. Büyük bir afetten kurtulmuşuz. Köye de çok yaklaşmış. Ben kaymakam beye 'tahliye edin' diye talimat verdim. 2 uçak, 5 tane helikopter çok önemli bir miktar. Bugün Balıkesir'de de, Bursa'da da, Edirne'de de yangınlar vardı. Buna rağmen sayı çok iyiydi. Bir ara rüzgarın ters esmesi köye doğru getirdi işi. Çok şükür arkadaşlar canla, başla çalıştılar. Tüm belediyelerden arkadaşlar geldi, Çanakkale'den, İstanbul'dan, Kırklareli'den, Edirne'den araçlar geldi. Toplam 75 araç, 279 personel, komando birliklerimiz geldi. Yerel belediyelerden de çok araç geldi, su tankeri, kepçeler geldi. Çalışıyorlar, gördük, hepsine teşekkür ederim. Allah daha beterinden korusun" diye konuştu.