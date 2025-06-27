Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 22 hektar orman ve 18 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'da orman yangını(2)

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını havadan 4 uçak, 3 helikopter, karadan 15 itfaiye aracı, 14 arazöz ve yaklaşık 120 personelle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında yaklaşık 22 hektar orman ile 18 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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