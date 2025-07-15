Tekirdağ'da Orman Yangını: Kızılcaterzi Mahallesi Boşaltıldı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Kızılcaterzi Mahallesi boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden alevlere karşı tedbir alındı. Vatandaşlar, polis anonslarıyla evlerini terk etmeye zorlandı.

1) TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI (3)

ÜÇÜNCÜ MAHALLE DE BOŞALTILIYOR

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Şenköy ile Kocaali mahallelerinin ardından yayılan alevlerin tehdit ettiği Kızılcaterzi Mahallesinin de tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Polis ekipleri Kızılcaterzi'de araçlardan anons yaparak vatandaşların evlerinden uzaklaşmalarını istedi. Anonslarda, "İkametlerde kimse kalmasın. Herkes güvenli bölgeye geçip, ikametlerinden uzaklaşsın" denildi.

Mahallede yaşayanların bazıları evlerini terk edip, gelen minibüslerle mahalleden ayrıldı. Çiftçilik yapanlar ise evlerini boşaltıp hayvanlarını da güvenli alanlara götürmeye başladı. Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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