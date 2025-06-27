Tekirdağ'da Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Söndürme Çalışmalarına Başladı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine hızla müdahale edilen bir durum olarak kaydedildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel