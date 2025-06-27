Tekirdağ'da Orman Yangını: 22 Hektar Alan Zarar Gördü
Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında 22 hektar alan zarar gördü. Kızılcaterzi Mahallesi'nde dört saatlik bir çalışma ile kontrol altına alınan yangının ardından, zarar gören bölge dronla görüntülendi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde orman yangınında zarar gören 22 hektar alan havadan görüntülendi.
Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel