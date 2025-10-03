Tekirdağ'da Operasyon: 121 Kişi Yakalandı, 31'i Tutuklandı
Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalanırken, bunlardan 31'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla yakalanan kişilerin işlemleri adli makamlara sevk edildi.
Tekirdağ'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 121 kişiden 31'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 121 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 121 kişiden 31'i tutuklandı, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel