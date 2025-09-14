Tekirdağ'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Valilik, vatandaşlardan yasağa uymalarını istedi ve jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunacağını belirtti.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel