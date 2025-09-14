Tekirdağ'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı kaydedildi.