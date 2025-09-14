Haberler

Tekirdağ'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Valilik, vatandaşlardan yasağa uymalarını istedi ve jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunacağını belirtti.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
