Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde yarın okulların tatil edileceğini duyurdu. Süleymanpaşa ilçesindeki tüm okullar ve özel eğitim merkezleri 1 gün süreyle tatil edilirken, Şarköy ve Malkara ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için de eğitime ara verileceği belirtildi.
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemizdeki resmi ve özel tüm okullarımızda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde 11 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle, Şarköy ve Malkara ilçelerimizde 11 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Süleymanpaşa ilçesinde engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi kullanıldı.