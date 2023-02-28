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Tekirdağ'da ölümlü kazaya karışan sürücü yakalandı

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Tekirdağ'da ölümlü kazaya karışan sürücü yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ölümlü trafik kazasına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ölümlü trafik kazasına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Jandarma ekipleri yaptığı soruşturma sonrası Belarus uyruklu Aliaksei Padliapionkin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü M.K'yıyakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Beş gün önce Çorlu - İstanbul yolu Galeriler mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarpmış ve Belarus uyruklu olduğu belirlenen Aliaksei Padliapionkin olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Jandarma Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

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