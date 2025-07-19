Tekirdağ'da Ölü Yunus Sahile Vurdu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Millet Bahçesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz duran bir yunus buldu. Durum Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerine bildirildi, ölü yunus kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran yunusu fark etti.

Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerine bildirdi.

Ölü yunus, belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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