Tekirdağ'da Okula Gitmek İsterken Minibüsün Çarptığı Anne ve Oğlu Yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, okula gitmek isteyen K.G. ile 7 yaşındaki oğlu E.G. yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, okula gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan K.G. ile oğlu E.G. (7), servis minibüsünün çarpmasıyla yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Cami Sokak üzerinde meydana geldi. K.G., oğlu E.G.'yi okula götürürken, ikiliye yolun karşısına geçtiği sırada S.Z.'nin kullandığı 59 S 2176 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün altında kalan anne ile oğlu bir süre sürüklendi. Çevrede bulunanların uyarısıyla minibüs sürücüsü aracını durdurdu. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ile oğlu Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, minibüs sürücüsü S.Z.'yi gözaltına alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

