Tekirdağ'da Okul ve Otomobillerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da bir okuldan bilgisayar ve 2 ayrı otomobilden cep telefonu ile teyp çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin daha önce de 20 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

TEKİRDAĞ'da polis, okuldan bilgisayar ve 2 ayrı otomobilden cep telefonu ile teyp çalan şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan B.S.(39) işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde, Cumhuriyet İlkokulu'nda bilgisayar ve kablolu çalındı.Okul yönetimi yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili, polis ekiplerine ihbarda bulundu.Harekete geçen ekipler, hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini inceledi. Görüntülerde okula giren şapkalı şüphelinin masa üstü bilgisayarı taşıdığı görülüyor.

ŞÜPHELİNİN OTO HIRSIZLIĞIDA KAMERALARA YANSIDI

Polis görüntüleri incelediğinde şüphelinin aynı mahallede 2 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığını da tespit etti. Elipler, okuldan bilgisayar çalan şüphelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinin ardından, 2 ayrı otomobilden cep telefonu ile teyplerini çaldığını güvenlik kameralarından tespit etti. Görüntülerde, şüphelinin otomobilin yanına gelerek kısa sürede aracın kapısını açıp, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve olay sonrası koşarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

20 DOSYADAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan incelemelerde polis, şüphelinin yağma, evden hırsızlık ve otodan hırsızlık gibi suçlardan 20 suç kaydı bulunan B.S.,olduğunu tespit etti. Ekipler B.S.'nin kaldığı adrese düzenlediği baskınla, okuldan çaldığı bilgisayar ve kabloların yanı sıra otomobillerden çaldığı teyp ve cep telefonu ile yakaladı. Yakalanan eşyalar sahiplerine teslim edilirken B.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Hırsızlık şüphelisi B.S., nöbetçi mahkeme tarafından hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.