Tekirdağ'da Okul ve Otodan Hırsızlık Olayı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir okuldan bilgisayar ve kabloların çalınması ile 2 ayrı otodan hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın çaldığı malzemeleri kendi malıymış gibi taşıdığı görüldü. Şüpheli, daha önce 20 suç kaydı bulunan B.S. isimli bir şahıs olarak tespit edildi ve tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde okuldan ve otodan hırsızlık ihbarı polisi alarma geçirdi. Hırsız yakalanırken, hırsızlık anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde okula giren hırsız, çaldığı malzemeleri kendi malıymış gibi taşıdığı gözlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesindeki Cumhuriyet İlkokulundan bilgisayarın ve kabloların çalınması ve 2 ayrı otodan hırsızlık ihbarı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler okuldaki ve bölgedeki tüm güvenlik kamaralarını mercek altına aldı.

Kendi malıymış gibi taşıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elini kolunu sallaya sallaya okula giren hırsız, okulda kullanılan bilgisayar ve diğer malzemeleri tek tek taşıyarak çalmaya çalıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Ortaya çıkan diğer güvenlik kameraları görüntülerinde hırsız, hedefine koyduğu otomobile sinsice yaklaşarak bir süre etrafından geziniyor. Daha sonra otomobilin kapısını açan hırsız otomobilde bir süre inceleme yaparak koşar adımlarla uzaklaştığı gözlendi.

20 adet suç kaydı çıktı

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, okuldan ve 2 ayrı otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada her üç olayın şüphelisinin yağma, evden hırsızlık ve otodan hırsızlık suçlarından 20 suç kaydı bulunan B.S. (39) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmada, şahıs yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S. tutuklandı. Ayrıca olaylarda çalınan bilgisayar ve cep telefonu şahıstan temin edilerek sahiplerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ