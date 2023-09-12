Tekirdağ'da Okul Önlerinde Geniş Çaplı Uygulama

Tekirdağ il genelinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim sezonunun başlaması nedeniyle okul önlerinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, okul önlerinde ve servislerde denetimler yaparak güvenliği sağladı. Narko Timleri ise öğrencilere dijital tehlike ve uyuşturucuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Tekirdağ il genelinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim sezonunun başlaması nedeniyle okul önlerinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

2023 - 2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Tekirdağ il genelindeki okul önlerinde uygulama gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ve ekipleri, okul önlerinde ve servislerde GBT ve kimlik kontrolü gerçekleştirerek çeşitli denetimler yaptı. Ekipler, sürücüleri yaya geçitlerinde ve okul önlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Narko Timleri tarafından da öğrenciler ve velilere dijital tehlike ve uyuşturucuyla ilgili çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

2023-2024 eğitim dönemi eğitim ve öğretim güvenli ve rahat sürdürülebilmesi amacıyla İl merkezi ve ilçelerde 59 noktada yapılan 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına' yönelik okul çevreleri ve servis araçları uygulaması gün boyu sürerken, uygulamaların eğitim öğretim süresi boyunca devam edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ