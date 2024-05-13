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Tekirdağ'da Okul Bahçesinde Sera Oluşturularak Çilek Yetiştiriliyor

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Tekirdağ'da Ticaret Borsası İlkokulu bahçesinde oluşturulan serada öğrenciler, kompost gübre kullanarak çilek yetiştirmeye başladı. Bu çalışma ile öğrencilerin çevre ve sürdürülebilirlik kavramını benimsemeleri ve sıfır atık farkındalıklarının gelişmesi amaçlanıyor.

Tekirdağ'da öğrencilerin çevre ve sürdürülebilirlik kavramını benimsemeleri için okul bahçesinde oluşturulan serada kompost gübreyle çilek yetiştiriliyor.

Ticaret Borsası İlkokulu bahçesinde "Toprağa cemre düştü, seramız çilek bahçesine dönüştü" sloganıyla sera oluşturuldu. Öğrenciler serada öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle çilek yetiştirmeye başladı.

Kompost gübre yapmayı da öğrenen öğrencilerin bu sayede sıfır atık konusundaki farkındalıklarının gelişmesi amaçlanıyor.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın geleceği için çok önem verdikleri sıfır atık konusunda uğraş veren öğretmen ve öğrencileri desteklediklerini söyledi.

Okullarda bu çerçevede yapılan çalışmaların önemli olduğunun altını çizen Ulusan, çocuklarda sıfır atık farkındalığının geliştirilmesi için çabaladıklarını belirtti.

Okul Müdür Yardımcısı Firdevs Yılmaz da çalışmaya 9 ay önce başladıklarını anlattı.

Çalışmada 20 öğrenci ve 3 öğretmenin görev aldığını anlatan Yılmaz, "Amacımız öğrencilerimizde sıfır atık farkındalığı oluşturmak. Bu bağlamda, deneysel eğitim metotları kullanarak öğrencilerimize doğada hiçbir şeyin yok olmadığını aksine her şeyin dönüştürülebileceğini öğretmeye çalıştık." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Nalan Coşkun da organik gübre elde etmek amacıyla çocukların okuldaki beslenme programında değişiklik yaptıklarını kaydetti.

Her hafta çocukların evlerinde ve okulda topladıkları atıkları organik gübre haline getirdiklerini aktaran Coşkun, çocuklara kimyasal madde kullanmadan organik atıklarla, geri dönüşümle çilek fidesi yetiştirebileceğini öğrettiklerine işaret etti.

Çalışmayla çocuklarda farkındalık oluşturduklarını vurgulayan Coşkun, "Şu anda kuraklıkla mücadele içerisindeyiz. Amacımız, çocuklara sebze ve meyve atıklarının çöp olmadığını, bu atıkların biriktirilerek geri dönüşümle daha kullanılabilir hale getirildiklerini öğretmek." dedi.

Serada çilek yetiştiren öğrencilerden 2. sınıf öğrencisi Duru Nisa Narin ise arkadaşlarıyla sıfır atığın önemini ve çilek yetiştirmeyi öğrendiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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