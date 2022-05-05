Tekirdağ'da oğul veren arı kolonisi, caddedeki ağaçtan alındı - Haberler

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Tekirdağ'da oğul veren arı kolonisi, caddedeki ağaçtan alındı

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'da oğul veren arı kolonisi, caddedeki ağaçtan alındı

Tekirdağ'da oğul verip caddedeki ağaçta toplanan arı kolonisi, bulunduğu yerden alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da oğul verip caddedeki ağaçta toplanan arı kolonisi, bulunduğu yerden alındı.

Kent merkezindeki Hükümet Caddesi'nde kaldırım kenarındaki ağaçta oğul veren arı kolonisinin toplandığını görenler polise haber verdi.

Caddeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Bölgeye çağrılan arıcı Recep Uzunoğlu, arıları bulunduğu yerden aldı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Tekirdağ, Hükümet, Güncel, Haberler

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