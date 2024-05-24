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Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası'nda öğrencilere Velimeşe bozası ikramı

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Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Velimeşe bozası ikramında bulunuldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, öğrencilere tescilli Velimeşe bozası dağıttı. Hafta kapsamında ikramların devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Velimeşe bozası ikramında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, öğrencilere tescilli Velimeşe bozası dağıttı.

Hacıoğlu, AA muhabirine hafta kapsamında etkinliklere devam ettiklerini söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili farkındalık oluşturduklarını belirten Hacıoğlu, "Velimeşe bozası kentin önemli tescilli ürünlerinden birisi. Biz de hafta kapsamında bu ürünümüzün tanınırlığını artırmak için etkinlik yaptık. Özellikle farklı kentlerden ilimize gelen öğrencilere ikram ederek daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Hacıoğlu, hafta kapsamında ikramların devam edeceğini aktararak, bozanın gençlere ulaştırılmasında kendilerine destek olan Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'a teşekkür etti.

Öğrencilerden İbrahim Balkan da bozanın çok farklı bir lezzet olduğunu ve çok beğendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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