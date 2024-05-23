Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası'nda Hayrabolu tatlısı dağıtıldı

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamide Salha ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu öğrencilere Hayrabolu tatlısı ikram etti.

Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, hafta kapsamında etkinliklere devam ettiklerini belirtti.

Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili farkındalık oluşturduklarını aktaran Hacıoğlu, üniversite öğrencilerinin Tekirdağ'ın eşsiz lezzetlerinden olan Hayrabolu tatlısını tatma imkanı bulduğunu ifade etti.

Salha ise üniversite olarak kentin önemli lezzetlerinin tanıtımına katkı sunduklarını aktardı.