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Tekirdağ'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Tekirdağ'da Öğrencilere Trafik Eğitimi
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, 68 öğrenciye trafik eğitimi vererek, yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuralları hakkında bilgi verdiler. Eğitimler belirli aralıklarla devam edecek.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 68 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri devam ediyor.

Çorlu Trafik Eğitim Parkında Barbaros İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'ndan gelen öğrencilere jandarma ekipleri yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Eğitimler belirli aralıklarla devam edecek.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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