Tekirdağ'da Öğrencilere Siber Suç Bilgilendirmesi

Tekirdağ'da Öğrencilere Siber Suç Bilgilendirmesi
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Tekirdağ'da polis, 'SİBERAY' programı ile öğrencileri siber suçlar, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Hayrabolu ve Malkara ilçesinde öğrencileri okullarında siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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