Tekirdağ'da öğrencilere bağımlılıkla mücadele anlatıldı Şarköy'de Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Cami ve Gazi Süleyman Paşa Cami'nde yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi verildi. Şarköy'de Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Cami ve Gazi Süleyman Paşa Cami'nde yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi verildi. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında, il müftülüklerince görevlendirilen personel aldıkları eğitimlerle, bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi vermek üzere yetkilendirildi. Şarköy İlçe Müftülüğü Gazi Süleyman Paşa Cami müezzini Yaşar Özen ve Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Cami müezzini İbrahim Yılmaz, Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumun ardından Özen, öğrencilerin sorularını cevapladı. Güncel AA / Mesut Karaduman Süleyman Paşa Türkiye Cami Güncel Haberler

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