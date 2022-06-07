Tekirdağ'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 öğrenci yaralandı - Haberler

Tekirdağ'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 öğrenci yaralandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 öğrenci yaralandı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 öğrenci yaralandı. Malkara'dan Keşan istikametine seyir halinde olan C.G. (60) idaresindeki 22 RT 220 plakalı servis aracı, Haliçköy Mahallesi'ndeki kavşaktan ana yola çıkmaya hazırlanan H.B'nin kullandığı 59 LS 717 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Servis aracı kazanın etkisiyle yol kenarındaki beton setlere çarptıktan sonra refüje çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan özel bir okulun öğrencileri Affan Arda Gümüş (18), Hilal Efe (16), Sudenaz Çizen (17) ve Yiğit Şengül (14) sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Ömür Çolak - Güncel Tekirdağ Keşan Güncel Haberler

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