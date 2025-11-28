Tekirdağ'da Nohut Ekiminde Dijital İzleme Uygulaması

Tekirdağ'da Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Projesi kapsamında, gelişimi dijital sistemle takip edilecek nohudun 50 dekarda deneme ekimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, Doğrukaracamurat Mahallesi'ndeki ekim alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle nohut üretiminde kışlık ve yazlık verim, kalite özellikleri ile toprak yapısındaki değişimlerin inceleneceğini söyledi.

Nohudun dijital olarak gelişiminin izleneceğini belirten Başer, "Toprak örneklerini aldık. Hem çiftçilerin uyguladığı geleneksel yöntemle hem de anıza ekimle üretim yapıyoruz. Ürünü uydudan izleyerek gelişimi dijital olarak takip edeceğiz. Böylece hem ürün verimliliğini hem de toprağın ne ölçüde iyileştiğini, suyun ne kadar korunabildiğini belirleyerek sonuçları karşılaştıracağız." dedi.

"Çiftçinin iş yükü azalacak"

Başer, dijital sistemle yapılan ekimlerin çiftçilerin iş yükünü azaltacağını ifade etti.

Sistem sayesinde, ne kadar gübre kullanılacağının ve toprağın durumunun anlık olarak takip edilebileceğine işaret eden Başer, "Proje başarıya ulaşırsa nohut, çiftçiler için alternatif bir ürün olacak. Pek çok kurumla yürüttüğümüz bu çalışmada, bölgemize uygun dijital ve geleneksel üretim sistemlerini karşılaştıracağız." diye konuştu.

Nohudun toprağa yüksek oranda organik madde ve azot kazandırdığını, bu özelliğiyle tarlanın yapısını zamanla iyileştirdiğini aktaran Başer, ürünün bölge için önemli bir potansiyel taşıdığını dile getirdi.

"Çeşitlerin kışa dayanımını test ediyoruz"

Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Genel Müdürü Ali Hakan Doğanuz da bölgede gelecek 10 yılda önem kazanması beklenen nohudun deneme ekiminin yapıldığını söyledi.

Doğanuz, nohudun hem kışlık hem yazlık ekiminin gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Artık kışlar daha ılıman geçiyor. Bu nedenle kışlık ekimler nohuda uygun hale gelmeye başladı. Çeşitlerin kışa dayanımını test ediyoruz. Aynı zamanda bölgemizde yaklaşık 5 yıldır belirgin bir kuraklık yaşanıyor.

Bu nedenle nohudu hem anızda, yani toprak işlemesiz tarım yöntemiyle hem de çiftçilerin uyguladığı geleneksel yöntemle ekiyoruz. Sonuçları 2 yıl içerisinde değerlendirip üreticilerimize sunacağız. Ürünü uydudan ve dijital yöntemlerle takip edeceğiz. İnşallah tüm bölge üreticilerimize hayırlı olur."