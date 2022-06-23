Tekirdağ'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı kimliklerle ofis kiralayan ve kendilerini galerici, emlakçı olarak tanıtarak bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla E.K. (45), B.T. (42), F.A. (38) ve M.A'yı (22) İstanbul'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde 21 bin 155 lira, 2 bin 100 dolar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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