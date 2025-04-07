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Tekirdağ'da Nisan Surprise'ı: Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştururken, Nisan ayında beklenmeyen bir sürpriz yaşatıldı. Bazı ilçelerde ise kar yağmurla karışık olarak etkili oldu.

Tekirdağ'da kar yağışı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde ilçede de yer yer zemini örten kar, Nisan ayında vatandaşlara sürpriz yaşattı. Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde de kar yağmurla karışık etkisini gösterdi.

Tekirdağ'da Nisan Surprise'ı: Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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