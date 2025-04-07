Tekirdağ'da Nisan Surprise'ı: Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Tekirdağ'da kar yağışı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde ilçede de yer yer zemini örten kar, Nisan ayında vatandaşlara sürpriz yaşattı. Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde de kar yağmurla karışık etkisini gösterdi.