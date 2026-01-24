Tekirdağ'da su samuru görüntülendi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde nesli tehlike altında olan su samuru, sahilde gezenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Su üzerinde balık yakalamaya çalışan samur, kısa süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel