Tekirdağ'da su samuru görüntülendi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde nesli tehlike altında olan su samuru, sahilde gezenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Su üzerinde balık yakalamaya çalışan samur, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
