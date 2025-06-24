Tekirdağ'da Nesli Tehlike Altında Olan Su Samuru Görüntülendi

Tekirdağ'da nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sahil kesiminde vatandaşlar, suyun yüzeyinde bir süre kalan ve balık avladığı görülen su samurunu fark etti.

Balık yediği gözlenen su samuru, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Su samuru, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de koruma altındaki türler arasında bulunuyor.

Su samuru geçen hafta da görülmüştü.