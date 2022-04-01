TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Haberler

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TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'de polisin düzenlediği asayiş ve narkotik uygulamalarında tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'de polisin düzenlediği asayiş ve narkotik uygulamalarında tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ile Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa mahallelerinde şafak vakti asayiş ve narkotik operasyonları düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 av tüfeği, 3 tabanca, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Asayiş, Silah, Güncel, Haberler

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